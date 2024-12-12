عاجل/ الاطاحة بتكفيري محكوم بالسجن 30 سنة بعد قيامه بـ”براكاج”

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بزغوان، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري إجرامي مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل السرقة والإنتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنه أحكاما سجنية لمدة 30 سنة.

وتم ذلك إثر تعمده الإعتداء على 3 أنفار وسلبهم مبلغا ماليا والذي بتفتيش مقر سكناه بعد الحصول على الأذون القضائية تم استرجاع المسروق الذي تم الإستيلاء عليه.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، حسبما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس.