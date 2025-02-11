من بينهم 30 مترجلا و36 راكب دراجة نارية: 106 وفيات جراء حوادث المرور في 2025..

أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني الثلاثاء 11 فيفري 2025، بتسجيل 447 حادث مرور خلال الففترة الممتدة من 01 جانفي إلى 09 فيفري 2025، نجم عنها وفاة 106 أشخاص بينهم 36 راكب دراجة نارية و30 مترجلا .

وأضاف في تصريح لاذاعة لجوهرة اف ام أن هذه الحوادث أسفرت خلال نفس الفترة عن جرح 509 أشخاص، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع هذه الأرقام إلا أنها تبقى منخفضة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تراجع عدد الحوادث بـنسبة 31 بالمائة وعدد الوفيات بنسبة 12 بالمائة وعدد المصابين بنسبة 31 بالمائة.

وأضاف أن الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور هي ولايات المهدية بـ 41 حادثا تليها ولاية نابل بـ 35 حادثا وتونس العاصمة بـ 33 حادث فيما سجلت ولاية سيدي بوزيد أكبر عدد من القتلى بـ 19 قتيلا تليها ولاية جندوبة بـ 11 قتيلا وتونس العاصمة بـ 9 قتلى.

وأشار في ذات السياق إلى أن نسبة خطورة الحوادث وطنيا في نفس الفترة بلغت 24 قتيلا على كل 100 حادث مرور أعلاها كانت في ولاية سيدي بوزيد بـ 70 بالمائة وجندوبة بـ 52بالمائة وولايتي أريانة وبنزرت بـ 50 بالمائة.

وأوضح أن السهو وعدم الانتباه تسببا في نفس الفترة في 40 بالمائة من الحوادث وفي وفاة 26 شخصا، فيما تسببت السرعة في 14 بالمائة من الحوادث وفي وفاة 24 شخصا.