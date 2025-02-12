استعدادا لرمضان.. توريد 400 طن من اللحم البقري ولحم الضأن



أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة استماع، بالبرلمان، عن تكليف شركة اللّحوم لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري و200 طن من لحم الضأن.

وأكّد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.

وتوقع عبيد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة، مساء امس الثلاثاء، حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، أن يتحسّن نسق إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.