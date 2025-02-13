عاجل/ مقتل شاب بالقيروان: القبض على المتّهم الرئيسي وكشف تفاصيل جديدة



جدت مساء امس الاربعاء، جريمة قتل راح ضحيتها شاب من مواليد 1986، وذلك بحومة الجامع وسط مدينة القيروان.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية بالقيروان مساء اليوم الخميس 13 فيفري 2025 من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، كما تم الاحتفاظ بـ4 أشخاص كانوا حاضرين أثناء الواقعة أحدهم كان يخفي الهاتف الجوال للصحية بين طيّات ثيابه،حسبما افادت به موزاييك.

وقد تمثلت الجريمة في تعرّض الضحية إلى عدة طعنات بواسطة آلة حادة على مستوى الرقبة والجبين وجروح على مستوى أصابع اليد حيث فارق الحياة اثر وصوله مباشرة إلى وحدة الاغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان.

هذا ولا تزال أسباب الجريمة مجهولة إلى حد الآن، الا ان عداوة سابقة بين الضحية والجاني (من مواليد 2003) قد بدأت قبل وقوع الجريمة حسب ذات المصدر.

يذكر أن النيابة العمومية بالقيروان كانت قد وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة للمتهم الرئيسي، كما وتعهد قاضي التحقيق بمواصلة الأبحاث والتحري مع توجيه انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بالقيروان.

وخلّفت الحادثة حالة من الاستياء لدى الرأي العام وجدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.