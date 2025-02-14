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عاجل/ قضية فساد مالي وإداري: هذا ما تقرّر ضد رجل الأعمال ماهر شعبان

2025/02/14 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حسيما افات به موزاييك اليوم الجمعة.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان ومتهم ثان وهو إطار باحدى الوزارات مع إبقاء ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح، وتحجير السفر عليهم، وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

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