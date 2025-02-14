الرصد الجوي يكشف موعد وإمكانية رؤية هلال رمضان في تونس.. #خبر_عاجل



اكد المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الجمعة 14 فيفري 2025، ان عملية رصد هلال شهر رمضان المعظم، ستجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 الموافق لــ 29 شعبان 1446 هجري.

وبيّن المعهد ان الاقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق)، سيحدث يوم الجمعة 28 فيفري 2025 وذلك عند الساعة 1 و 45 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

ويمكث هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 في كل المدن التونسية.

ويكون ببرج الخضراء من مدينة تطاوين في أقصى ارتفاع له عن الأفق بحوالي 7.5 درجة وقوس أي البعد الزاوي بالدرجة القوسية بين مركزه ومركز الشمس بحوالي 9.46 درجة.

وتبعا للمعيار المعتمد في تقصي إمكانية رؤية الهلال فإنه يمكن رؤية الهلال بالبلاد التونسية في حال توفر الظروف الجوية الملائمة.

اما بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية يمكث هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 في كل الدول العربية والإسلامية، وذلك لمدد متفاوتة أقصاها 45 دقيقة بالدار البيضاء حيث يكون القمر في أقصى ارتفاع له عن الأفق بـ 7.92 درجة وقوس يساوي حوالي 10.09 درجة.

ووفقًا للمعطيات الفلكية، يمكن رؤية هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 في أجزاء واسعة من أنحاء العالم و العديد من الدول العربية و الإسلامية على غرار البلاد التونسية ودول المغرب العربي و مصر و المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كل دول أوروبا الغربية.

هذا ويمكن رؤية الهلال انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال و44 دقيقة حسب التوقيت المحلي، حيث سيكون ذلك انطلاقا من جورجيا و إيران والسعودية واليمن و الصومال وشمال غرب المحيط الهندي ومدغشقر ثم تتوالى الرؤية تدريجيًا باتجاه الغرب.

وتجدر الإشارة أن الجهة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.