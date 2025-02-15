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نقاط بيع التّمور من المنتج إلى المستهلك: هذه أماكنها ومدّتها.. #خبر_عاجل

2025/02/15 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


أعلنت وزارة الفلاحة، في بلاغ، أنه وفي إطار تنشيط السّوق الدّاخليّة ومساعدة الفلاّحين على ترويج منتجاتهم في أحسن الظّروف وتمكين المستهلك التّونسي من تمور ذات جودة وبأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائيّة خلال شهر رمضان، تم تركيز 6 خيام لمدّة 10 أيام لبيع التّمور من المنتج إلى المستهلك، بالولايات التّالية:
• ولاية توزر: من 02 فيفري إلى 09 فيفري 2025 بالمنطقة السّياحيّة
• ولاية سوسة : من 9 فيفري إلى 17 فيفري 2025 بساحة حقوق الإنسان (ساحة الشّلي)
• ولاية نابل : من 07 فيفري إلى 15 فيفري 2025 بشارع الحبيب بورقيبة بجوار الساعة الشمسية
• ولاية تونس : من 14 فيفري إلى 23 فيفري 2025 بشارع الحبيب بورقيبة
• ولاية صفافس : من 16 فيفري إلى 25 فيفري 2025 بساحة مارلبورغ
• ولاية بنزرت : من 18 فيفري إلى 25 فيفري 2025 بالميناء القديم

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