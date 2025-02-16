العثور على صندوق يحوي ذخيرة في بن قردان..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بالقيام بعملية تمشيط دقيق على مستوى منطقة جلال ببن قردان بعد التفطن، امس السبت، إلى وجود صندوق يحوي أكثر من ألف ذخيرة بين حيّة ومستعملة في أرض تعود لأحد المواطنين، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بمدنين، التوهامي بسيسة.

وذكر بسيسة، في تصريح إعلامي، أنّ مواطنا أعلم بحدوث فرقعات متتالية إثر قيامه بحرق شوائب وتنظيف أرضه دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية، لتتحول الوحدات الأمنية إلى المكان، فتبيّن أنّ الفرقعات ناجمة عن ذخيرة حيّة مخفية بصندوق، مضيفا أن نحو 1300 ذخيرة جميعُها تعود لسلاح من نوع كلاشينكوف، يُرجّح أنّها من مخلفات أحداث 7 مارس 2016.

وأوصت النيابة العمومية حسب الناطق الرسمي بتمشيط واسع للمكان ومحيطه، وتشريك الفرق المختصة من أمن وجيش، مع إجراء السماعات اللازمة في محضر بحث تمّ فتحه للغرض.