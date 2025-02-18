المنستير: 380 مخالفة اقتصادية خلال شهر ونصف

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال الفترة من مطلع السنة الجارية، 380 مخالفة إقتصادية خلال تنفيذ 1800 زيارة رقابية ميدانية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي صحفية “وات”.

وتعلقت 46 بالمائة من المخالفات بعدم إشهار الأسعار، و14 بالمائة منها بالبيع بأسعار غير قانونية، وتعلقت 7 بالمائة من المخالفات بالفوترة، و4 بالمائة منها بممارسات احتكارية، علاوة على حجز كمية من الفرينة المدعمة والسكر وقوارير غاز منزلي، وفق ذات المصدر.

وأصدرت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال ذات الفترة (من غرة جانفي الى اول امس الاحد)، قرارات إدارية تعلقت بغلق محل لصنع بيع المرطبات بمعتمدية المنستير بسبب استعمال الفرينة المدعمة وبالتالي الاخلال بتراتيب الدعم، وتعليق التزويد بمواد الاختصاص (التبغ) لبيعها بأسعار غير قانونية، وإيقاف تزويد مخبزتين بمعتمدية طبلبة لعدم توفر الشروط الصحية.

وأسفرت حملة تواصلت خلال الأسبوعين الفارطين على المقاهي والمشارب بالجهة عن تسجيل 40 مخالفة اقتصادية تعلقت جلها بعدم مسك فواتير شراء للمواد الأولية والإخلال بتراتيب الدعم إلى جانب حجز كمية من مغلفات السكر.