سيدي بوزيد: الشروع في تنفيذ العديد من التظاهرات التحسيسية الصحيّة استعدادا لشهر رمضان المعظم

في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظّم، انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد في تنفيذ العديد من التظاهرات التحسيسية التي من المبرمج أن تشمل كافة مراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الشبابية والثقافية والتربوية بمختلف معتمديات الولاية.

وبيّنت سلمى عمري رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ هذه الأنشطة ستنتظم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، والشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، والتربية، والبلديات، والمجالس المحلية، وستشمل تقصي مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتثقيف الصحي حول التغذية السليمة والمتوازنة، وتوجيه أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أنّ برنامج التظاهرات يشمل العديد من القوافل الصحية بمعتمديات سوق الجديد، ومنزل بوزيان، والرقاب، بالإضافة إلى أيام مفتوحة وسط مدينة سيدي بوزيد، وحصص إذاعية توعوية، وذلك بعد تنظيم تكوين في الغرض لأعوان الصحة في موفى هذا الأسبوع حول عدد من الأمراض والنصائح الصحية الوقائية الخاصة بشهر رمضان.