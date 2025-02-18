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قفصة: حالة المصابين في حادث اصطدام حافلة بشاحنة ثقيلة بالرديف مستقرة

2025/02/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكد المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري، استقرار الحالة الصحية للمصابين التسعة في حادث المرور الذي جدّ، صباح اليوم الثلاثاء، بين حافلة نقل مسافرين وشاحنة ثقيلة على الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين معتمديتي الرديف وأم العرايس.

وأوضح سالم ناصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تحويل أحد المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بولاية القيروان وحالته مستقرة، فيما سيخضع مصابان آخران لتدخل جراحي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، وما يزال اثنان آخران تحت الرعاية الطبية بقسم الاستعجالي بذات المستشفى، بينما يخضع البقية للمراقبة بقسميْ الجراحة والعظام وحالتهم أيضا مستقرة.

يذكر أن حادث مرور جد صباح اليوم على مستوى الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين معتمديتي أم العرائس والرديف، وتمثّل في اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة لنقل مسافرين تابعة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة وأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

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