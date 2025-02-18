دورية أمنية تُطيح بـسارق مُتلبّسا في منطقة البُحيرة.. #خبر_عاجل



خلال قيام الوحدات الأمنية بالبحيرة بدورية أمنية ليلا لصالح الأمن العام، لفت انتباههم حركة مسترابة داخل مقهى مغلق، أين أمكن القبض على نفر مصاب بداخلها بصدد الخروج والفرار من أحد النوافذ بحوزته مادة مخدرة.

وبتعميق التحريات مع المعني من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة تبيّن وأنه قام بسرقة تجهيزات المقهى إضافة إلى سرقة شقة بالجهة وتهشيم 07 سيارات راسية بمأوى الإقامة والسرقة من داخلها.

كما تبين خلال التحري معه وأنه عمد إلى محاولة سرقة إحدى المغازات التجارية بجهة أريانة والإستيلاء على مبلغ مالي قدره 400 دينار من داخل محل لبيع المرطبات بعد أن تسلح بآلة حادة مرتديا قناع.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة.