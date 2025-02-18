عاجل/ قضية البراهمي: شهادة الطبيب الذي عالج منفّذ عملية الاغتيال أبو بكر الحكيم

انطلقت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، في عقد جلسات استنطاق المتهمين في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، حيث رفض كل من أحمد المالكي “الصومالي” ومحمد العوادي الوقوف والمثول والاجابة عن الأسئلة التي وجهتها لهما المحكمة.

ومن جهة اخرى، تم استنطاق عبد الرؤوف الطالبي، وهو طبيب متخرج من كلية الطب بتونس واصيل منطقة الزهروني بالعاصمة، حول انتمائه لتنظيم “أنصار الشريعة” ومعرفته بأبو بكر الحكيم، حيث قال انه تعرف عليه بجامع الزهروني أين التقى أيضا المدعو محمد العوادي بوصفه ابن المنطقة التي يقطن بها، حسبما نقلته اذاعة الديوان.

وفي سؤال حول العثور على وحدة مركزية بمنزل كائن بسيدي حسين السيحومي والذي بينت التساخير أن الوحدة تحتوي محادثات بين شخص تونسي وآخر سوري حول إرساء دولة الخلافة، وان الصوت يرجع له، استغرب تلك النتيجة ونفى تواصله مع أي شخص سوري.

وفي سؤال للمحكمة حول العثور بنفس المنزل على قائمة للاغتيالات من بينهم الشهيد محمد البراهمي وسفيان بن فرحات، والذين كانا محاطين بدائرتين وانهما كهدفين جاهزين بالقول “زوز اهداف السياسي قبل الاعلامي”..، قال إنه لا علم له بالأمر وان المراسلات المحجوزة والتي اتفق من خلالها مع المدعو محمد العوادي لا اساس لها من الصحة، معترفا بكونه عالج منفذ عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي أبو بكر الحكيم بطلب من خال أبو بكر الحكيم الذي كان يعرفه باعتبار أنه من ابناء الجهة.”