عاجل/ تفكيك شبكة لترويج المخدرات بهذه الولاية..

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بقبلي، من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المخدرات، وحجز 14 صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 5500 دينار وميزان إلكتروني.

وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض في مرحلة أولى على شخصين ينشطان ضمن الشبكة، أحدهما محل 17 منشور تفتيش، وتم القبض في مرحلة ثانية على شخصين آخرين، حيث عُثر بمنزل أحدهما على المحجوز. وأضافت أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.