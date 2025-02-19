عاجل: قتلى في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة بهذه المنطقة..

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2025/02/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توفى ليلة أمس الثلاثاء، شاب في العقد الثالث من العمر، على عين المكان، في حادث اصطدام بين دراجته النارية وشاحنة خفيفة بمدخل معتمدية مكثر على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، في حين توفي مرافقه في المستشفى متاثرا باصابته، وفق مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر في تصريح اليوم الأربعاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مرافقه (البالغ من العمر حوالي 24 عاما) نقل الى المستشفى المحلي بمكثر من طرف وحدات الحماية المدنية، أين توفى متأثرا بجروحه الخطيرة.

وذكر مصدر من الحرس الوطني أن المتوفيين أصيلي معتمدية السرس من ولاية الكاف

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