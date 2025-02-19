عاجل/في بيان رسمي: الترجي الرياضي التونسي يعلن عن هذا القرار..

أعلن الترجي الرياضي عن غلق مدراج المنعرج الجنوبي “فيراج” في مباراته امام ضيفه الترجي الجرجيسي المقررة اليوم الاربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وياتي هذا القرار على خلفية اعمال العنف التي جدت في مدارج المنعطف الجنوبي للترجي الرياضي خلال لقاء كاس السوبر امام الملعب التونسي يوم الاحد الفارط في رادس.

كما ذكر الترجي الرياضي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” جماهيره الذين سيكونون متواجدين خلال المقابلة امام الترجي الجرجيسي أنه “مهدد بعقوبة اللعب دون حضور جمهور “الويكلو” وأن أي أعمال شغب أو إشعال شماريخ أو رمي مقذوفات سيحرم الفريق من الحضور الجماهيري ومساندة أنصاره في اللقاء القادم على ارضه”.

ويستضيف الترجي الرياضي في مباراته القادمة على ارضه النجم الساحلي في اطار الجولة الثانية والعشرين.