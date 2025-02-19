عاجل/ إحالة 93 ألف ملف على القضاء العسكري ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية

تم اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 بمقر ولاية سوسة، تنظيم يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية بهدف الإلتقاء مع كافة الأطراف المعنية بعملية التجنيد.

ومن جهته كشف العميد بالبحرية حاتم السوسي عن تسجيل تراجع حاد في عدد المجندين خلال السنوات الأخيرة.

واشار العميد إلى أنه تمت احالة 47 ألف ملف سنة 2023 لمواليد 2001، و46 ألف ملف سنة 2024 لمواليد 2002، ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية، على القضاء العسكري، كما صدرت في حق أصحابها أحكام غيابية.

يشار ال أن المعنيين بالخدمة الوطنية هم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة فيما يتمتع مواليد 1991 إلى مواليد 2000 بإعفاء إستثنائي صادر منذ فيفري 2024.