ترامب يدعو زيلينسكي للتّنحي سريعـا.. #خبر_عاجل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ديكتاتور غير منتخب”.

وأضاف عبر منصته “تروث سوشيال”: “ديكتاتور من دون انتخابات.. على زيلينسكي أن يتنحى سريعا وإلا لن يبقى له بلد”.

كما قال إنه هو وحده وإدارته القادرون على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً “نتفاوض بنجاح لإنهاء حرب أوكرانيا”.

وتابع “أحب أوكرانيا لكن زيلنسكي قام بعمل فظيع”، مشيرا إلى أن الأخير أقنع أمريكا بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب خاسرة.

وأتت هذه الانتقادات الجديدة، بعدما اعتبر زيلينسكي الذي لم يسره كثيراً اتصال ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي يعيش في “فضاء التضليل الإعلامي” الروسي.

كما أضاف في حديث للصحفيين من كييف، اليوم الأربعاء، أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية أمس “ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة” بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

أما ردا على زعم ترامب بتراجع شعبيته إلى 4%، فقال زيلينسكي إنه سمع سابقا مثل تلك المعلومات المضللة، الآتية من روسيا.