جانفي 2025.. الشهر الخامس الأشد حرارة منذ 1950

بلغ متوسط الحرارة لشهر جانفي 2025 نحو 12،7 درجة، وهو أعلى من المتوسط المرجعي (11،3 درجة)، بـ1،4 درجات.

واحتل شهر جانفي 2025، تبعا لذلك، المرتبة الخامسة، لشهر جانفي الأعلى حرارة منذ سنة 1950 بالتساوي مع جانفي 2007 وجانفي 1979، وبعد جانفي 1996 و2016 ( فارق ب1،5 درجة)، وجانفي 2021 (1،6 درجة مئوية)، وجانفي 1955 و2018 (1،7 درجة مئوية)، وجانفي 2024 الأشد حرارة (2،3 درجة). “استهلت تونس سنة 2025 بطقس غير مستقر في أغلب الأحيان وظهور إضطرابات مع هطول أمطار غزيرة جدا، أعطت انطباعا بطقس بارد، خاصّة، في الشمال الغربي.

وتراوح متوسط الحرارة بين 8،2 درجة في تالة و14،6 درجة في قابس والمهدية “، وفق معطيات واردة، الخميس، بالنشرية المناخية الشهرية الخاصة بشهر جانفي 2025، والصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ما يتعلق بهطول الأمطارخلال 2025، فقد كانت العواصف عنيفة ومصحوبة بأمطار غزيرة، وتساقط البرد، محليا، وهبات رياح عنيفة.

وقدّر إجمالي كميّات الأمطار لشهر جانفي 2025 (إجمالي 27 محطة رئيسية)، ب1527،1 مم، مقابل معدل للمحطات ذاتها في حدود 1122،8 مم، أي بفائض ب136 بالمائة مقارنة مقارنة بالمعدل للفترة. جانفي 2025 يسجل فائضا من الأمطار ب36 بالمائة ويصنف ضمن أشهر جانفي الممطرة يصنف جانفي 2025 سابع شهر جانفي الأكثر أمطارا منذ سنة 1950. وتهاطلت الأمطار منذ الأوّل من جانفي في الوسط الشرقي وجنوب البلاد. وتم تسجيل 18،8 مم يوم 1 جانفي و19 مم اليوم الثاني من الشهرفي المنستير.

وبلغت كميّات الأمطارالمسجلة خلال اليوم ذاته بمحطات المهدية ومطماطة وقبلي، بكميّات على التوالي ناهزت 18،5 و30،3 و7،6 مم. وسيطر منخفض جوي على كامل البلاد، يومي 11 و 18 من جانفي 2025، ما أدى إلى هطول أمطار في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة، على المرتفعات الغربية والجنوب الغربي.

وتمّ تسجيل رقمين قياسيين جديدين في ما يتعلق بكميّات الأمطار مع هطول 80 مم يوم 17 جانفي في طبرقة (آخر رقم قياسي 75،6 مم بتاريخ 09/01/1953) و36،7 مم في رمادة يوم 16من الشهر (آخر رقم قياسي 26،6 مم بتاريخ 20/01/1990).

وشهدت طبرقة هطول كميّات هامّة، بتاريخ 12 و13 جانفي (51،6 مم و56،4 مم على التوالي)، وسجلت محطة طبرقة، تبعا لذلك، خلال شهر جانفي 2025 إجمالي من الأمطار قدره 284،8 مم. وبخصوص درجات الحرارة القصوى المتوسطة، فقد تراوحت بين 11،7 درجة في تالة و19،9 درجة في القيروان. كانت جميعها أعلى من المعدلات المرجعية، وتراوحت الفوارق بين زيادة في حدود 0،9 درجة بالبرمة و2،2 درجة في قابس.