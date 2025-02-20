عاجل/ الإفراج عن هذا الوزير الأسبق بحكومة يوسف الشاهد

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2025/02/20 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، الافراج عن وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد، رياض الموخر، واطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة سابق، مع تأخير محاكمتهما الى شهر ماي القادم.
وكان رياض الموخّر، قد مثل اليوم بحالة ايقاف صحبة الاطار من الحماية المدنية، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك للطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بسجنهما مدة عامين اثنين وثلاثة أعوام.، حيث طلب محامو المتهمين تأخير النظر في القضية مع الافراج عن منوبيهما.

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