حجز واتلاف عشرات الأطنان من الأعلاف والأغذية الفاسدة.. #خبر_عاجل

أسفرت حملات المراقبة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، التي قامت بها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعدد من الولايات، عن حجز واتلاف عشرات الأطنان من العلف المركب المنتهية صلوحيته إلى جانب حجز واتلاف كميات كبيرة من السميد والفرينة واللحوم البيضاء غير المطابقة للسلامة الصحية.

وبحسب بيان للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تلقت اليوم الخميس (وات) نسخة منه، تم في ولاية قفصة حجز واتلاف حولي 13.7 طن من العلف المركب نظرا لانتهاء الصلاحية، و800 كغ من الأعلاف الموجهة للأغنام نظرا لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، إضافة إلى حجز نحو 106 طن من الأعلاف المركبة غير الصاحلة للاستعمال.

وبولاية القيروان قامت فرق المراقبة بحجز أكثر من 2.4 طن من السميد والفرينة بمحلات صنع وبيع الخبز بسبب تخزينها بأمكان غير صحية تحتوي على فواضل أشغال بناء (أتربة وإسمنت وأجر فوق أكياس السميد والفرينة)، إلى جانب حجز 137 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و61 كغ منتجات حلوى تحتوي على ملون E102 الممنوع استخدامه في تونس.

وفي ولاية الكاف قام فريق مشترك يضم أعوان من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأعون من الشرطة البلدية بحجز واتلاف كمية تقدر بـ 105كغ من اللحوم البيضاء لعدم تطابقها مع التراتيب والقواعد الجاري بها العمل في سلامة المنتجات الغذائية، وفق بيان الهيئة.

وشددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضرورة احترام شروط حفظ وسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات حسب التراتيب الجاري بها العمل، مطالبة المواطنين بإشعار الهيئة بشكل فوري في حال وجود منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك عبر الاتصال بالرقم الأخضر 80106977 .