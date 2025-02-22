الإفراج عن معز دينيز.. #خبر_عاجل

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل الابقاء على الفنان الاستعراضي معز دينيز بحالة سراح والإفراج عنه إثر تقديم ما يفيد خلاص الشاكين في قضايا منشورة في حقه.

يذكر انه تم ايداع معز دينيز بالسجن وإحالته في حالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل قضايا تتعلق بشبهات التحيل وذلك اثر تقديم أصحاب مقاهي ومطاعم لشكايات تتهمه بالتحيل عليهم وذلك بتسلم مبالغ مالية متفاوتة منهم مقابل ومضات اشهارية على احدى القنوات التلفزية الخاصة.

وتقدم محامو معز دينيز كتائب إسقاط للتتبع في حقه من طرف الشاكين بعد استرجاعهم للأموال التي سلموها اياه ليتقرر إثرها الافراج عنه وإخلاء سبيله، حسبما افادت به موزاييك اليوم السبت.