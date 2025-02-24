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عاجل/ تونس تحصد 3 ميداليات في البطولة العربية للرياضيات

2025/02/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تحصّلت تونس على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في الدورة الثانية من البطولة العربية للرياضيات وألعاب المنطق، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » وفق ما تم الإعلان عنه، اليوم الاثنين، في حفل اختتام المسابقة العربية الذي تنظمها « الالكسو » على مدى يومين بمقرها.
وقد فاز في هذه الدورة 33 طالبا وطالبة بين 70 متسابقا من 16 دولة عربية شاركوا في المسابقة التي نظمتها الالكسو يوم 29 جانفي باستخدام منظومة الألكسو للاختبارات والمسابقات بعد تدريب لمدة أشهر لاجتياز اختبار البطولة المكوّن من ثماني مسائل.
وأسندت الميدالية الفضية إلى تلميذة السنة الثامنة أساسي سيرين التركي من المدرسة الإعدادية الطاهر حداد بولاية نابل، وآلت الميدالتان البرونزيتان إلى كل من تلميذ السنة السابعة أساسي يحي حقّونة من المدرسة الاعدادية النموذجية بالمهدية، وتلميذ السنة الثامنة أساسي المعتز بالله الزواغي من المدرسة الاعدادية النموذجية بباجة.

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