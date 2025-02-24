جلسة تفاوضية عاجلة حول إضراب أعوان البريد..

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين 24 فيفري 2025 الأطراف الاجتماعية المعنية بملف البريد الى جلسة تفاوضية عاجلة قصد إيجاد الحلول بخصوص الاضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 25 و26 فيفري 2025 وفق ما أكده موقع ”الشعب نيوز”.

وكان عضو الجامعة العامة للبريد محمد جنات أكد لموزاييك تنفيذ اضراب قطاعي يومي 25 و26 فيفري 2025 بسبب ما اعتبره تواصل سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من سلطة الاشراف تجاه مطالب أعوان البريد الواردة ببرقية الاضراب بتاريخ 2 سبتمبر 2024 وفي اتفاق 19 سبتمبر 2024 والمتعلقة بإصدار القائمات الخاصة بالترقيات واستكمال الاجراءات الترتيبية لاحداث صندوق اجتماعي لفائدة أعوان الترتيب وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.