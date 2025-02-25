عاجل/ وزير الشؤون الدينية يكشف سبب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام



أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، على الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لأداء فريضة الحج بولاية باجة.

وفي تعليقه على إرتفاع تكلفة الحج هذه السنة، قال الوزير إن المعادلة صعبة نظرا لإختيار مقرات إقامة قريبة جدا من الحرم هذه السنة، لافتا الى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدخلا للضغط على تكلفة الحجّ هذا العام، على حد قوله.

واكد الوزير، أنه تم إتخاذ عديد الإجراءات لإنجاح موسم الحج هذه السنة وحتى لا تتكرر الإخلالات والصعوبات التي تمت مواجهتها السنة الفارطة.

وأضاف الوزير في تصريح لاذاعة الديوان اف ام، أنه تم هذه السنة إختيار أماكن اقامة الحجيج بالقرب من الحرم المكي، كما سيتم اختيار المرافقين وفقا لشروط العلم والتجربة وخاصة الوطنية ليكون المرافق مخلصا للحجاج لإرشادهم وتكوينهم، وفق تصريحه.