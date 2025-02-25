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إتحاد الفلاحة ينظّم “سوق الفلاح” بمناسبة رمضان

2025/02/25 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


يُنظّم الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الدورة الأولى “لسوق الفلاح” وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم من الخميس 27 فيفري إلى غاية الاثنين 3 مارس 2025، بمقرّ المنظمة الفلاحية.
وأكّد اتّحاد الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له، الثلاثاء، أنّ سوق الفلاح هو مشروع جديد يهدف إلى إحداث فضاء قار ومفتوح طوال السنة بما يساعد على ربط صلة مباشرة بين الفلاح والمستهلك.
وأوضح أنّ تنظيم هذه التظاهرة يأتي في إطار حرصه على ضمان تزويد الأسواق بكلّ المنتوجات الفلاحية والبحرية بشكل يفي بحاجات الاستهلاك وباسعار مدروسة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وشدّد على اهمية هذه السوق في ابراز ما يبذله الفلاحون والبحارة من جهود من اجل توفير الخيرات وتامين الجودة وضمان شفافية مسالك التوزيع.

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