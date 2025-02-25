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عاجل/ قضية البشير العكرمي: التعقيب ينقض قرار دائرة الاتهـام..

2025/02/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة


أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، قرارا بالنقض والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية، حسبما افادت به موزاييك.
يذكر ان دائرة الاتهام كانت قد قررت إحالة البشير العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته بخصوص أعمال قضائية باشرها سابقا في علاقة بالأبحاث المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وينتظر ارجاع الملف الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.

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