إحداث 4 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية.. #خبر_عاجل



أعلنت ولاية سوسة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1446 هـ / 2025 م تقرّر إحداث 4 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك وذلك بالفضاءات التالية :

– سوسة الكبرى : الفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة

– القلعة الصغرى : شارع الحبيب بورقيبة القلعة الصغرى

– النفيضة : بمقر ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي بالنفيضة )

– بوفيشة : السوق اليومي ببوفيشة

وستشمل هذه الفضاءات أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وخاصة منها الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن .

وسيكون افتتاح هذه النقاط انطلاقا من أول يوم من شهر رمضان المعظم من الساعة التاسعة صباحا (09:00) الى الساعة الرابعة مساء (16:00) .