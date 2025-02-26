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إحداث 4 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

2025/02/26 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


أعلنت ولاية سوسة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1446 هـ / 2025 م تقرّر إحداث 4 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك وذلك بالفضاءات التالية :
– سوسة الكبرى : الفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة
– القلعة الصغرى : شارع الحبيب بورقيبة القلعة الصغرى
– النفيضة : بمقر ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي بالنفيضة )
– بوفيشة : السوق اليومي ببوفيشة
وستشمل هذه الفضاءات أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وخاصة منها الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن .
وسيكون افتتاح هذه النقاط انطلاقا من أول يوم من شهر رمضان المعظم من الساعة التاسعة صباحا (09:00) الى الساعة الرابعة مساء (16:00) .

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