سوسة: حجز كمية كبيرة من الكوكايين وسيارات ودراجات..وهذه التفاصيل..

إثر توفـّـر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس مفادها نشاط شبكة إجرامية في ترويج المخدرات بسوسة اذنت النيابة العمومية بمباشرة الابحاث اللازمة وبإجراء التحريات الميدانية الضرورية تمكنت الفرقة المذكورة بتاريخ الخميس 20 فيفري 2025 بالتنسيق مع النيابة العمومية من القاء القبض على ذوي الشبهة بحالة تلبس و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وحجز 30 صفيحة من مخدّر “القنب الهندي” تزن حوالي03 كــغ و 0,5 كلغ من مادة الكوكيين و ذلك على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة سوق السبت وخزامة وتم على أثر ذلك تفتيش محلات سكنى ذوي الشبهة بموجب اذون كتابية من النيابة العمومية و تم حجز مبلغ مالي يقدر ب170 ألف دينار و عدد 03 سيارات و02 دراجات نارية كبيرة الحجم.

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 تبعاً لذلك، بالاحتفاظ بعدد ثلاثة أشخاص من ذوي الشبهة و تقديم ثلاثة آخرين وإدراج شخصين بالتفتيش من بينهم أجنبي الجنسية، حسب ما أكدته في تصريح للجوهر أف ام، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هاجر يعيش.