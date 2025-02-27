عاجل/ بعد الاضراب العام: القيّمون يهدّدون بالتصعيد..



من المرجح ان تذهب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين نحو التصعيد مستقبلا وذلك بعد الاضراب العام القطاعي الذي ينفذه القيمون والقيمون العامون بتاريخ اليوم الخميس 27 فيفري 2025، وفق ما صرح به كاتب عام الجامعة بوبابة السالمي، لاذاعة الديوان.

وأوضح السالمي أن هذا الاضراب يأتي بعد انسداد أفق الحوار والتفاوض مع سلطة الاشراف حول تفعيل عدد من البنود الواردة بمحضري جلستي 12 فيفري و22 جويلية 2024.

ويتضمن المحضران عددا من النقاط أبرزها تسوية وضعية القيمين المتعاقدين و عددهم 721 و تحيين منحة القاعدة العددية و الزمن المدرسي التي يفترض أن تحين بعد الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية، حسب تصريح السالمي.

وتتعلق النقطة الثالثة بانتداب القيمين العامين، لافتا الى أن 465 مؤسسة تربوية دون قيم عام فيما يبلغ النقص في اطار القيمين أكثر من 3 آلاف قيم ، وفق المصدر ذاته.