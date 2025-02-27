عاجل/ بتهمة التخلّف عن الواجب العسكري: إحالة 130 ألف شاب على القضاء العسكري



أكدت ممثلة الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، المقدم روضة بلحاج قاسم، أن 130 ألف ملف أحيل للقضاء العسكري بتهمة التخلف عن أداء الواجب العسكري.

وبينت بلحاج قاسم، في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الخميس 27 فيفري 2025، أن الملفات المحالة على القضاء العسكري تشمل مواليد 2001 و2002 و2003 بتهمة تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية رغم استدعائهم عديد المرات.

وأضافت المقدمة روضة بلحاج قاسم، أن 170 ألف ملف آخرين سيحالون أيضا بعد سنة على القضاء العسكري والخاصة بمواليد 2004 و2005 و2006 وذلك بعد أن يقع استدعاؤهم في صورة عدم امتثالهم إلى الواجب العسكري.

ودعت بلحاج قاسم الشبان المعنيين بهذا الإجراء إلى الإسراع من أجل تسوية وضعيتهم بين 11 مارس و11 أفريل 2025 لتفادي التتبعات القانونية والعقوبات السجنية التي تمتد من شهر إلى سنة واحدة.