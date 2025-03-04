هذه حصيلة المخالفات الاقتصادية خلال الاربع أيام الاولى من شهر رمضان..

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ اليوم الثلاثاء عن نتائج حملات المراقبة الاقتصادية التي شملت مختلف الأسواق والمحلات التجارية في الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان 2025.

وقد أسفرت هذه الزيارات الرقابية التي بلغ عددها 18552 زيارة عن تسجيل 2745 مخالفة اقتصادية، مسجلة زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2024.

وتوزعت المخالفات على النحو التالي:

– 930 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية.

– 1397 مخالفة في شفافية المعاملات.

-13 مخالفة في التلاعب بالدعم.

-405 مخالفات في مجالات الجودة والمترولوجيا.

كما تم تسجيل مخالفات في عدة فئات من المنتجات، حيث بلغت المخالفات في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة 1666 مخالفة، وفي المواد الغذائية العامة 848 مخالفة، و174 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى 57 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر الخط الأخضر 39 شكوى، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بـ 63 شكوى في نفس الفترة من العام الماضي.