عاجل/ احالة رئيس هذه الجمعية على دائرة الارهاب من أجل هذه التهم..

قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الأسبوع المنقضي، إحالة رئيس جمعية التعاون الاسلامي ببن قردان على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي

ووفق ملف القضية، فإن المظنون فيه ضلع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر فضلا عن تمويل الجماعات الإرهابية واستقطاب الشباب إليها، حسب ما نقله اوردته اذاعة لديوان أف أم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع.

يذكر أنه تم التفطن إلى نشاط جمعية التعاون الاسلامي في موفى سنة 2014 وقد تم حلها وتتبع أعضائها حيث تمكن رئيسها من الفرار إلى ليبيا ليتم إيقافه سنة 2016 من قبل قوات الردع الليببة بسبب تورطه في عدة قضايا.