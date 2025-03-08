حجز أكثر من 131 طنا من المنتوجات الفلاحية والغذائية خلال الاسبوع الاول من رمضان

أسفرت الزيارات الرقابية لمختلف فرق المراقبة الاقتصادية على المستوى الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن حجز فعلي لأكثر من 131 طنا من المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية نتيجة الترفيع في الأسعار وعدم الإستظهار بالفواتير، وفق ما صرّح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء مدير الأبحاث الاقتصاية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات زهير بوزيان.

وتمثلت الكميات المحجوزة في 49,3 طنا من الخضر والغلال و13084 بيضة و1083 لترا من الحليب، إلى جانب 8 أطنان من السكر و73 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و961 كلغ من مادة القهوة.

ومن جانب آخر، أسفرت عمليات المراقبة الإقتصادية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن رفع 4772 مخالفة اقتصادية، إثر القيام بـ26129 زيارة رقابية أنجزها 1070 فريقا رقابيا.

ويتجلّى من خلال المعطيات التي قدمها زهير بوزيان، أن المخالفات الإقتصادية المرفوعة زادت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان من السنة الفارطة ( 4131) مخالفة إقتصادية.