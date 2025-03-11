عاجل/ إحباط عمليات تهريب بقيمة 130 الف دينار

افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، ان وحداتها تمكنت من إحباط عمليات تهريب قيمتها 130 ألف دينار في كل من توزر وبنقردان.

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتوزر الشمالية من إحباط عملية تهريب لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر على متن وسيلة حيث قدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة بحوالي 75 ألف دينارا .

وفي نفس السياق تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنقردان إقليم مدنين من ضبط سيارة محملة ببضاعة مجهولة المصدر والتي قدرت قيمتها بحوالي 55 ألف دينارا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البضائع المهربة والوسائل المستخدمة في نقلها.