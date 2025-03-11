عاجل/ علي العريض يرفض محاكمته عن بعد في قضية التسفير..

رفض علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة اليوم الثلاثاء محاكمته عن بعد في الملف المتعلق بقضية التسفير وذلك وفق ما نشره الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

ويذكر أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر اليوم اليوم الثلاثاء 11مارس 2025 في ما يعرف “بقضية التسفير”.

وقد شملت الابحاث في هذه القضية عشرات المتهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي لعريض وإطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.