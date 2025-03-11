عاجل/ قضية التسفير: انتهاء الجلسة وحجز القضية للنظر في هذه المطالب

عقدت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في ما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر.

وقرّرت هيئة الدائرة، ظهر اليوم، حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ 4 متّهمين، وهم المسؤول السابق عن فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وعامل بالخارج.

وكانت النيابة العمومية، قد رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين، فيما شدّد المحامون خلال الجلسة على ضرورة أن تكون المحاكمة حضورية.