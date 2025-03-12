انطلاق توزيع الزيت النباتي المدعّم عبر المسالك الرسمية بهذه الولاية.. #خبر_عاجل



انطلقت 3 وحدات لتعبئة الزيت النباتي المدعّم بولاية القصرين، صباح اليوم الأربعاء، في ترويج 44 ألف لتر من الزيت النباتي عبر مسالك التوزيع الرسمية، وصولًا إلى محلات البيع بالجملة والتفصيل في مختلف معتمديات الولاية، وذلك تحت إشراف فرق المراقبة الاقتصادية، وفق المدير الجهوي للتجارة بالقصرين مبروك عبادة.

وأضاف عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه من المنتظر أن تنطلق يوم غد الوحدة الرابعة بالجهة في ترويج كمية أخرى، مبينا أنّ جميع وحدات التعليب الناشطة بولاية القصرين، والبالغ عددها 4 وحدات، شرعت منذ بداية الأسبوع الجاري في التزوّد بمادة الزيت النباتي المدعّم من الديوان الوطني للزيت، لتباشر مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتوازي عمليات مراقبة للتأكد من مدى التزام المهنيين بالضوابط المنظمة للقطاع، مع تنفيذ زيارات تفقدية لوحدات التعليب للتحقق من امتثالها للتراتيب المعمول بها في مجال ترويج الزيت النباتي.