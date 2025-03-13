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عاجل/ الاحتفاظ ب3 أشخاص من أجل اختطاف قاصر عمره 13 عاما في القصرين..

2025/03/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بالاحتفاظ ب3 أشخاص من أجل تحويل وجهة قاصر يبلغ من العمر 13 سنة واختطافه وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري

ونفى العمري في تصريح اعلامي مساء أمس أن يكون المشتبه بهم قد طالبوا بفدية مقابل إعادة الطفل المخطوف لعائلته وفق ما تم ترويجه عبر شبكات التواصل الإجتماعي وكانت إحدى العائلات بالجهة قد أعلمت مؤخرا الوحدات الأمنية بالولاية عن اختفاء ابنها البالغ من العمر 13 عاما في ظروف غامضة

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