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عاجل/ نشرة متابعة: رياح قوية مع دواوير رملية تحجب الرؤية بالجنوب

2025/03/13 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، اليوم الخميس 13 مارس 2025، ان الوضع الجوي خلال يوم الغد الجمعة 14 مارس 2025، سيكون ملائما لهبوب رياح جنوبية غربية قوية بالجنوب والوسط ومحليا الشمال حيث تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 90 كلم/س في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 800 مترا.
ومن المتوقع أن تتقلص سرعة هذه الرياح تدريجيا أثناء الليل.
كما تسجل الحرارة يوم الغد ارتفاعا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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