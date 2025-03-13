عاجل/ مرض ينتشر في حقول البطاطا والطماطم ووزارة الفلاحة توصي..

على إثر رصد إصابات متفاوتة الحدة بمرض الميلديو بحقول البطاطا وبحقول الطماطم حديثة التركيز بعدة مناطق إنتاج، ونظرا لتواصل التقلبات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة من شهر مارس الجاري والمتمثلة في تواتر نزول الأمطار مع الاعتدال النسبي في درجات الحرارة والتي من شأنها أن توفر العوامل الأساسية لانتشار واستفحال هذا المرض.

اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلاغا اليوم الخميس، نصحت فيه منتجي البطاطا والطماطم بالتدخل الفوري بالمداواة الوقائية أو العلاجية لحماية حقولهم وذلك حسب التمشي التالي لضمان الحماية المتكاملة والفعالية القصوى بأقل عدد ممكن من التدخل الكيميائي:

• في حالة ظهور مرض الميلديو بالحقل: ينصح باستعمال مبيدات قابلة للامتصاص ذات مفعول رجعي «fongicide pénétrant à effet rétroactif» ومصادق عليها في الغرض، وعدم استعمال مبيدات جهازية في هذه الحالة مهما كان طور النمو الخضري.

• في حالة عدم رصد مرض الميلديو بالحقول التي مازالت في طور النمو الخضري (التوجه للأماكن المنخفضة من الحقل أو القريبة من مصدات الرياح للتأكد من عدم وجوده)، ينصح بالتدخل الوقائي باستعمال مبيدات فطرية جهازية مصادق عليها في الغرض وذلك لضمان حماية النموات الجديدة.

كما اكدت الوزارة على أهمية:

– إعادة المداواة كلما اقتضت الضرورة ذلك مع احترام مدة فاعلية المبيد المستعمل سابقا، والحرص على التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخص لها لمكافحة مرض الميلديو حسب الزراعة، وليس بين الأسماء التجارية للمبيدات، حتى لا يكتسب الفطر مناعة ضد إحداها،

– احترام جرعة المبيد الفطري المنصوح بها دون زيادة أو نقصان حتى لا تتسبب في ظهور سلالات من الميلديو مقاومة للمبيدات الفطرية،

– التثبت من استعمال بخاخات خاصة بالمداواة الفطرية،

– الحرص على تجنب ركود المياه بالقطعة والعمل على صرفها حتى لا تسهل ظهور البؤر الأولى لمرض الميلديو، خاصة في الأراضي الطينية والسريعة التغدق.

ولمزيد الإرشادات الرجاء الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.