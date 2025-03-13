قاعة عمليات ورقم اخضر لرصد انقطاعات واضطرابات التزود بالمياه.. #خبر_عاجل

شهدت قاعة العمليات التي تم احداثها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية شهر مارس الجاري زيارة كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه حمّادي الحبيب مرفوقا للرئيس المدير العام للصوناد.

وتهدف غرفة العمليات الى تأمين استمرارية تزويد مشتركي الشركة بالماء الصالح للشرب والحد من انقطاعات واضطرابات التزود والتدخل الحيني لإصلاح الكسور والتسربات مما سيمكن من تحسين الخدمات المسداة وتحقيق النجاعة والسرعة المطلوبتين لإنجاز التدخلات عند حدوث أي عطب على شبكات جلب وتوزيع المياه.

وأشارت وزارة الفلاحة في بلاغ لها الى فريق العمل يتكون من إطارات عليا ومهندسين يعمل على المتابعة المستمرة لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف الجهات والتعامل السريع مع طلبات التدخل التي يتم الإبلاغ عنها عبر الرقم الأخضر المجاني للشركة 80100319 بحصص عمل طوال اليوم 24/24 وعلى مدار الأسبوع 7/7.