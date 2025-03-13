دبارة الافطار لليوم الثالث عشر من رمضان..

الأغنى في شمال إفريقيا.. مدينة عربية تضم 7200 مليونير..!

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا في سوق النفط العالمية في عام 2025

عاجل/ حجز 216 لترا من الزيت المدعّم لدى تاجر جملة بهذه الجهة

عاجل/ كواليس جلسة محاكمة إمام جامع مُتّهم في قضية اغتيال بلعيد

2025/03/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 13 مارس 2025، تأجيل محاكمة إمام جامع متهم بتسلم تحويلات مالية من الخارج الى جلسة شهر أفريل المقبل وذلك استجابة لطلب محاميه، حسبما نقلته موزاييك.
يذكر أن الإمام المتّهم شملته الأبحاث في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم تحجير السفر عليه وإحالته رفقة وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي ومتهم ثالث على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في ملف مفكك متعلق باغتيال الشهيد شكري بلعيد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn