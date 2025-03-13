عاجل/ كواليس جلسة محاكمة إمام جامع مُتّهم في قضية اغتيال بلعيد

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 13 مارس 2025، تأجيل محاكمة إمام جامع متهم بتسلم تحويلات مالية من الخارج الى جلسة شهر أفريل المقبل وذلك استجابة لطلب محاميه، حسبما نقلته موزاييك.

يذكر أن الإمام المتّهم شملته الأبحاث في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم تحجير السفر عليه وإحالته رفقة وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي ومتهم ثالث على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في ملف مفكك متعلق باغتيال الشهيد شكري بلعيد.