وفاة النائب نبيه ثابت: مكتب البرلمان يتّخذ هذا الإجراء.. #خبر_عاجل

عاين مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس 15 ماي 2025 حالة شغور بالبرلمان على إثر وفاة النائب عن ولاية توزر، دائرة دقاش -حامة الجريد- تمغزة، المرحوم نبيه ثابت.

وقرّر مكتب المجلس إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

كما نظر المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

وتوفي نبيه ثابت النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يوم الجمعة 9 ماي 2025.

وكان الفقيد فاز بمقعد في البرلمان عن ولاية توزر، دائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة.