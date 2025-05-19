عاجل/ محمد صالح العياري يحسمها ويكشف حقيقة فرض آداءات على إرسال التونسيين بالخارج أموالا لعائلاتهم المُقربة..

نفى عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، ما تم تداوله مؤخرا بخصوص فرض أداءات على عمليات التحويل المالي للتونسيين بالخارج لفائدة عائلاتهم في تونس.

وقال محمد صالح العياري اليوم الإثنين 19 ماي 2025 في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إرسال الأموال للعائلة المقربة (الأسلاف والأعقاب) لا يستوجب أي أداءات، موضحا أن العملية لا تفرض أي تثب في المبالغ.

وشدد على أنه لا يمكن توظيف أداءات على التونسيين مقابل تحويل أموال لعائلاتهم.

وكانت وزارة المالية في بلاغ سابق لها، أكدت أن المقيمين بالخارج غير مطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بتونس بعنوان مداخيلهم المحقّقة بالخارج.