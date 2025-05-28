عاجل/ العاصمة: كشف بصري مجاني لفائدة هؤلاء يوم الأحد

تُنظّم جمعية سفراء السلامة المرورية، يوماً مفتوحاً للكشف البصري المجاني، لفائدة سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي الناشطين بولاية تونس، وذلك يوم الأحد 1 جوان 2025، بداية من الساعة التاسعة صباحا بقاعة التايكواندو – الحيّ الرياضي الوطني بالمنزه.

وتهدف هذه المبادرة التي تنتظم بالشراكة مع ولاية تونس، وبمشاركة كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) ووزارة الصحة، وغرفة النظارتين وشرطة المرور إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة بضعف البصر وتوعية السائقين بأهمية الفحوصات الدورية، حفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق، حيث سيتم تركيز نقاط كشف بصري يشرف عليها أطباء عيون ونظاراتيون مختصّون لتقديم فحوصات مجانية.