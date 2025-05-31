عاجل/ حادث مرور مروع..وهذه حصيلة الضحايا..

أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بالكاف، المنصف الهواني ، أن حادث مرور جد منتصف نهار اليوم 31ماي2025 على الطريق الجهوية رقم 79المؤدي الى المعبر الحدودي ببوجابر معتمدية قلعة سنان، أسفر عن وفاة شخصين.

وتمثلت صورته في تصادم سيارتين وقد أسفر عن 5 إصابات حيث تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بقلعة سنان أين توفي أحدهم وتم نقل بقية المصابين الذين هم في حالة حرجة الى استعجالي المستشفى الحهوي بالكاف أين تم تسجيل وفاة ثانية. أما بقية المصابين فقد بقي أحدهم بقسم الانعاش وآخر تحت المراقبة الطبية والمصاب الخامس حالته مستقرة وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.