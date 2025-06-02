عاجل/ الأطباء الشبّان في إضراب عام لـ5 أيام

بعد توقفه لأكثر من 5 سنوات: عودة نشاط هذا الخط الحديدي.. #خبر_عاجل

عاجل/ وفاة حاج تونسي في مكة..

هام/ مجمع صناعات المصبرات الغذائية ينتدب..

بكالوريا 2025: وزير التربية يدعو للإحاطة النفسية بالممتحين.. #خبر_عاجل

2025/06/02 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

دعا وزير التربية نور الدّين النّوري إلى ضرورة الإحاطة النفسية والصحيّة والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح.
وقد تابع وزير التّربية صباح اليوم الإثنين بمناسبة انطلاق الدّورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا دورة جوان ظروف انطلاق عمليّة إيصال علب مواضيع الامتحان الوطني لشهادة الباكالوريا من مركز الإيداع الجهويّ إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة.
كما تابع الوزير ظروف إجراء الامتحانات بمعهد فرحات حشّاد برادس ومعهد المكفوفين ببئر القصعة ببن عروس .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn