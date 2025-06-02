بكالوريا 2025: وزير التربية يدعو للإحاطة النفسية بالممتحين.. #خبر_عاجل

دعا وزير التربية نور الدّين النّوري إلى ضرورة الإحاطة النفسية والصحيّة والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح.

وقد تابع وزير التّربية صباح اليوم الإثنين بمناسبة انطلاق الدّورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا دورة جوان ظروف انطلاق عمليّة إيصال علب مواضيع الامتحان الوطني لشهادة الباكالوريا من مركز الإيداع الجهويّ إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة.

كما تابع الوزير ظروف إجراء الامتحانات بمعهد فرحات حشّاد برادس ومعهد المكفوفين ببئر القصعة ببن عروس .