عاجل/ حجز سجائر مهرّبة بقيمة 655 ألف دينار

تمكنت فرق الحرس الديواني بكل من الصمار وتطاوين وسيدي بوزيد والرقاب خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز كميات هامة من السجائر المهربة قدرت قيمتها ب655 ألف دينار، حيث حجزت فرقة الحرس الديواني بالصمار سيارة دون وثائق وكمية من السجائر المهربة بقيمة جملية بلغت 217 ألف دينار.

فيما حجزت فرقة الحرس الديواني بتطاوين كمية من السجائر المهربة بقيمة 195 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كمية من السجائر والمعسل وأوراق لف السجائر بقيمة 163 ألف دينار .

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب كمية من السجائر والمعسل بقيمة 80 ألف دينار.