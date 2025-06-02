عاجل/ الحج: البعثة التونسية تكشف استعداداتها ليوم عرفة

كشف المنسق العام للبعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة العميد محمد السوسي أنّ البعثة الصحيّة التونسيّة تؤمن يوميا قرابة 900 عيادة طبية لفائدة حجيج تونس بمكّة، مؤكدا أنّ الحالة الصحية للحجيج طيّبة حاليا.

وقال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الاستعدادات ليوم عرفة حثيثة، حيث تم تمشيط كل غرف الحجاج بالنزل، وضبط قائمة بمن تستوجب حالاتهم عناية خاصّة، إلى جانب التعرّف على حاجيات كل واحد منهم، وبالخصوص الاعداد لإقامتهم في عرفة حسب ما تقتضيه حالتهم الصحيّة.

وأبرز أن هدف البعثة الصحية هو وصول كل حاج تونسي الى عرفة التي تعتبر من أصعب مناسك الحج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ثم الى مزدلفة ومنى، وهو في تمام الصحة والعافية، لافتا إلى أنّه تم نصح الحجيج بعدم الخروج من الظهر الى العصر وأداء صلواتهم فى الفنادق تجنّبا لمخاطر الحرارة المرتفعة.

وأوضح أنه تم اعتماد استراتيجية خاصّة في موسم حج 2025، تتمثّل في زيارة الفرق الطبية يوميا للغرف من العاشرة صباحا الى السابعة مساء من أجل تفقد الحجيج، الذين وصلوا إلى البقاع المقدّسة، والبالغ عددهم 10 آلاف و982 حاجا، ولتأمين العيادات لفائدتهم، ومعاينة التهوئة والتبريد، وضبط الحاجيات من الأدوية، وتشخيص كلّ المتطلبات، إلى جانب تنظيم حصص استمرار بكل الفنادق يوميا من السابعة مساء الى العاشرة صباحا لفائدة الحالات الاستعجالية ولتأمين خدمات الإسعاف، وهو ما يفسّر، وفق تقديره، عدم تسجيل أيّ حوادث حتى اليوم.

يشار إلى أن الحجيج التونسيين قد بدأوا في التوافد على البقاع المقدسة منذ يوم 18 ماي المنقضي على متن 43 رحلة جويّة.